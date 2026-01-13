ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?
Yoga for back pain relief: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 13, 2026 at 6:26 PM IST
ಹಿಂದೆ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ವಿರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು (ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ, ಕೆಳಗಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು) ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತಾಗ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೂ ಬಾಗುವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನುನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು. ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓರೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಲೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಲಿನ, ಕೆಳಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಸನದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಕವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ. ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಪೂರಕವಾದ ಆಸನಗಳು ಯಾವುವು?:
ಭಾರದ್ವಾಜಾಸನ: ಭಾರದ್ವಾಜಾಸನವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುಗುತ್ತದೆ. ಭಾರದ್ವಾಜಾಸನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಡ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇತು ಬಂಧಾಸನ: ಸೇತು ಬಂಧಾಸನವು ಬೆನ್ನುನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದಣಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ, ಪಾದಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆಸನವನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಆಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಜರಿಯಾಸನ: ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಜರಿಯಾಸನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಕೈಗಳು ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಕೆಳಬೆನ್ನನ್ನು ಹಸುವಿನ ಭಂಗಿಯಂತೆ ಬಾಗಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ, ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಗುಂಡಗಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಉಸಿರಾಟ, ಬೆನ್ನಿನ ಚಲನೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ಥಾನಾಸನ: ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ಥಾನಾಸನವು ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ಥಾನಾಸನವು ದೇಹದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಆಸನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ. ಬಳಿಕ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ಬಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ: ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನವು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಸ್ಟ್ರಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡ ತೊಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ತಲೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು.
ಸುಪ್ತಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ: ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಪ್ತಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಆಸನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬದಿಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. ಎಡಗೈಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಹವು ಕಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚಲಿಸಬಾರದು. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಸನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಿ.
ಧನುರಾಸನ: ಧನುರಾಸನವು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸನವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆಸನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡು, ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾದದ ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಣಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಎದೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ 15ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮತ್ತುಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಅಧೋಮುಖ ಶವಾಸನದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಠಂಬಾಸನವು ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಪೃಷ್ಠದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಮತ್ಸೇಂದ್ರಾಸನವು ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಸನವು ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಚಕ್ರಾಸನ, ಅರ್ಧಕಟಿಚಕ್ರಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ಸಿದ್ಧಾಸನ, ಅರ್ಧಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ, ಶಶಾಂಕಾಸನ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ, ಶಲಭಾಸನ, ಮರ್ಕಟಾಸನಗಳು ಬೆನ್ನುನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಗಾಯವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಸನದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಡಾ. ಕವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ. ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
