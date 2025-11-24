ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : November 24, 2025 at 7:01 AM IST
ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಂತವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಬಹುದೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಜನನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಬಾಟಲಿ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶಿಶುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನಿಲವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಶುಗಳು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬರ್ಪ್ (ಮಗುವನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ಟುವುದು) ಮಾಡಬೇಕು, ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ನೀಡಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾಟಲಿ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಪ್ ನೀಡಬೇಕು. ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅನಿಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳು ಅತಿಯಾದ ನಗುವಿನಿಂದಲೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ (ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ) ಜೇನಿನ ಹನಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಟಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಶಿಶುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟಲಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೆಲವು ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ
- ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು.
- ಹಾಲುಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಾಟಲ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.