ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕರಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 29, 2026 at 9:03 AM IST
ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರಿ, ಬಜ್ಜಿ, ಸಮೋಸಾ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಸೆಯದೇ, ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುಣೆಯ ಎಂಒಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ (ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್) ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಶಿರ್ಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಅತಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ವಿಘಟನೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ರೀತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: 2019ರಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್' ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಜಿನೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ (ಕೋಶೀಯ ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ) ಹಾಗೂ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ಗಳ (ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ) ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ನಡುವಿನ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪಕೋಡಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕರಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರಿ, ಬಜ್ಜಿ, ಸಮೋಸಾ ಇಲ್ಲವೇ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು (PAHs) ಉಸಿರಾಡುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್): ಹಾಳಾದ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಂಡ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಇಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು 'ಜೆನೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ' (ಡಿಎನ್ಎಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಭಾವ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 'ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು', 'ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು' ಮತ್ತು 'ಟೋಟಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು' ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಾಯಿಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
FSSAI ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, FSSAI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಾರದು. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯು ಹಾಳಾಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 'ಟೋಟಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. FSSAI ಇವುಗಳಿಗೆ ಶೇ.25% ರಷ್ಟು ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಆ ಎಣ್ಣೆಯು ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?: ಡಾ.ನಿಖಿಲ್ ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಬದಲು, ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು, ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಬೇಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಹೊಸ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ, ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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