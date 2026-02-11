ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 11, 2026 at 7:32 PM IST
ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 28 ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ದವಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಂದಾಗ, ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಂದಾಗ ಏಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಸಿದರೆ ಏಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ದವಡೆಯ ಗಾತ್ರವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದವಡೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ದವಡೆಯ ಗಾತ್ರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.
ಅವು ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ಅಥವಾ ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17 - 25 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಗಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಸಡುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ನರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳು, ಮತ್ತು ದವಡೆಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
-ಡಾ. ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ, ದಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಬಹುದು. ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಳೆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಹುಳುಕು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ, ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
