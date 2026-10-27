ದೈನಂದಿನ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Does exercise lower stress: ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರೋಗ, ಬೊಜ್ಜು, ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನುನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : October 27, 2026 at 2:16 PM IST
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಿಸುವ ಅವಸರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದರೆ, ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೇಗೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಬೇಗನೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದವರು ತಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಹೃದಯರೋಗ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಡವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುವು: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬಳಲಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆದಾಡಿದರೆ, ಆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿರಾಮವು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ನೀಡುವ ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಖಿನ್ನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೂರಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕಠಿಣವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಏರೋಬಿಕ್' (aerobic) ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ವಾರದ ಗುರಿ: ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ಏರೋಬಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ಈಜು, ನೃತ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ: ವ್ಯಾಯಾಮವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಯಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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