ನಿಯಮಿತ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೃದಯರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುವುದೇನು?
'ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ' (Urolithin A) ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 7:54 PM IST
ದಾಳಿಂಬೆ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆರ್ರಿಗಳಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬಿಗಿಯಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಈ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶವೊಂದು ಹೃದಯವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು, ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೃದಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಡಿತದ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಲು, ಬಿಗಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದು ತಾಜಾ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ದಾಳಿಂಬೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಜೋಸೆಫ್ ಬರ್ಗೊಯ್ನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡವು, ದಾಳಿಂಬೆಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ 'ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ' ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತದ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಾಳಿಂಬೆ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಸಡಿಲಿಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ, ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಆ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು, ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಊತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 'ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ' (Urolithin A) ಹೃದಯದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲದು, ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಜೋಸೆಫ್ ಬರ್ಗೊಯ್ನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಕೇವಲ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಈ ಸಂಯುಕ್ತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಹಾಯಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೈಪರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಎಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ?: 'ಯುರೋಲಿಥಿನ್ ಎ' ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೋಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಫಲವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
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