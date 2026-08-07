ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು! ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಿವು
ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೊಜ್ಜು ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 3:42 PM IST
ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದೇಹದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವಲ್ಲದೇ, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಬೊಜ್ಜು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.
ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವಳ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 42ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕ ತೂಕವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ: ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: JAMA ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 42ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಶೋಧಕಿ, ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕಿ ಡಾ.ಡೋರ್ತೆ ಪೆಡರ್ಸನ್, ಆರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹುಡುಗಿಯ BMI ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮತೋಲಿತ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ BMI ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು, 1950 ಮತ್ತು 1989 ರ ನಡುವೆ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 60,864 ಮಹಿಳೆಯರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ BMI ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದರಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.78 (47,669) ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೇ.22 (13,195) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ BMI ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಾಯಂದಿರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಶೋಧಕರ ಮಾತು: ಡಾ.ಪೆಡರ್ಸನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಹದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಬೊಜ್ಜುತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕಿ ಡಾ.ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬೇಕರ್, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಂಜೆತನವನ್ನು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಾರದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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