ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ಏನನ್ನುತ್ತೆ?
2026ರಲ್ಲಿ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲಾಂಗಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 6:33 PM IST
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಳವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ 'ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವಿನ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು 'ಆಂಡ್ರೋಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ' (AIMS)ನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 11 ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ 26,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅಳೆಯಲಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಂತರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಸಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪುರುಷರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು 8.6 nmol/L ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಮಟೊ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಆಶಿಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮೂಳೆ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪುರುಷರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಆಶಿಶ್ ಜೋಶಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸದಾಕಾಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗಿರುವುದು, ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ, ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ದೋಷದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಇವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು, ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಆಶಿಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲವು. ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೊರತೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಂಕಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?: ಡಾ.ಆಶಿಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಬದಲಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಪುರುಷರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೂಲಂಕಷ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು 'ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೈಕೆ'ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಆಶಿಶ್ ಜೋಶಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಏರುವುದೇ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
- ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
- ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ
- ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಣಜ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನ
- ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಖಿನ್ನತೆ' ಅಪಾಯ: ಪರಿಹಾರವೇನು?