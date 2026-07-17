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ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಹಿತಕರ ಶಾಖ, ಆಯಾಸ, ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BLOOD PRESSURE humidity and blood pressure Effect of dehydration on BP ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 17, 2026 at 11:49 AM IST

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ಮಳೆಯ ಬಳಿಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಗುಟಾದ, ಅಹಿತಕರ ಶಾಖ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ದೇಹವು ತನ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

BLOOD PRESSURE humidity and blood pressure Effect of dehydration on BP ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ:

ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ, ಬೆವರು ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ದೈಹಿಕ ಅಸಮತೋಲನವು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

BLOOD PRESSURE humidity and blood pressure Effect of dehydration on BP ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ: ಆರ್ದ್ರತೆ ವಾತಾವರಣವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನವು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

BLOOD PRESSURE humidity and blood pressure Effect of dehydration on BP ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು:

  1. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  2. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
  3. ಲಘು ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  4. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  5. ನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
  6. ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
  7. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

BLOOD PRESSURE humidity and blood pressure Effect of dehydration on BP ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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TAGGED:

BLOOD PRESSURE
HUMIDITY AND BLOOD PRESSURE
EFFECT OF DEHYDRATION ON BP
ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ
HUMIDITY INCREASE BLOOD PRESSURE

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