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ಹೈಬಿಪಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?; ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2026 at 6:12 PM IST

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ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವುದು, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 'ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ' ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 130/80 mm Hg ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹವು ವಿಶೇಷ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಕ್ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ಲೇಕ್ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಬಹುದು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲೇಕ್ ಒಡೆದರೆ, ತುಂಡಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ತಡೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಹೃದಯದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ:

ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಬಲವಾಗಿ, ನಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಒಳಪದರವು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯಲು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಇವುಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವುದು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಒಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವ ಕೊಬ್ಬು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಈ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್: ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯೂರಿಜಮ್ ಒಡೆದುಹೋಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನ್ಯೂರಿಮ್‌ಗಳು (ರಕ್ತನಾಳದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ) ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವು ದೇಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಯೋರ್ಟಾದಲ್ಲಿ (ಮಹಾಪಧಮನಿ) ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಬಹುದು, ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಎದೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಆಂಜಿನಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಹೃದಯವು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೃದಯದ ಎಡಭಾಗದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದ್ದಾಗ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕೆಳಗಿನ ಎಡ ಕೋಣೆಯ (ಎಡ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್) ಗೋಡೆಯು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಕೋಣೆಯೇ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಹಿಗ್ಗಿದ, ದಪ್ಪವಾದ ಎಡ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡೆತ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ (ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಮಾಯೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಕುರುಡುತನ
  2. ಎದೆ ನೋವು
  3. ಪ್ರಿ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು
  4. ಹೃದಯಾಘಾತ
  5. ಸ್ಮರಣಾಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
  6. ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಪಧಮನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ
  7. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
  8. ಹಠಾತ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ
  9. ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಹೃದಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಠಾತ್ ದುರ್ಬಲತೆ, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK HEART ATTACK SYMPTOMS HIGH BP AND HEART ATTACK ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
ಬಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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HIGH BP CAN LEAD TO A HEART ATTACK
HEART ATTACK SYMPTOMS
HIGH BP AND HEART ATTACK
ಹೈಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್​
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