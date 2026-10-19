ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
Published : October 19, 2026 at 7:01 AM IST
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವು ಚಯಾಪಚಯ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು, ಅವಧಿಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯಾಸ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೇಹದ ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇತರರು ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಬಿರ್ಲಾ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಐವಿಎಫ್ನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ನಿಮಿಶಾ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪವಾಸದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲವಾದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಆಯಾಸ, ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು, ಭಾರೀ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ (ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎರಡೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬ್ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ (TSH) ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ.ನಿಮಿಶಾ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು, ಗರ್ಭಪಾತದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ 19,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2.5 mIU/L ನ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು TSH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಪವಾಸದಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಅತಿಯಾದ ಉಪವಾಸವು ಸಕ್ರಿಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (T3) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಬದಲು ಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಯೋಡಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಉಪವಾಸವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಹಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು (ಅಯೋಡಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದೇಹವು ತನ್ನ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದು T4 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ T3 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಔಷಧದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು?: ಅನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಗಳು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ TSH ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಸ್, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು? ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಊಟದ ನಂತರ ಎದೆಯುರಿ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
- ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಆರಂಭದಿಂದ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಯಾವುವು?