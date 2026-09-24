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ನಿತ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ದೈನಂದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR RECOVERING FROM CANCER CANCER ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2026 at 1:06 PM IST

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ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯ ಎಂಒಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬದುಕುಳಿದವರು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಊಟಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳು ಆಹಾರ ಸಲಹೆ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR RECOVERING FROM CANCER CANCER ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಸ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬದುಕುಳಿದವರು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?:

  • ಪ್ರತಿದಿನ 2.5 ಕಪ್ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
  • ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
  • ವಿವಿಧ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
  • ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಆರಿಸಿ
  • ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು.
  • ಹುರಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಡಾ. ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೇವನೆಗೆ ಮಾಂಸವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಿಲು ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR RECOVERING FROM CANCER CANCER ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಬೇಕನ್, ಸಾಸೇಜ್, ಊಟದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಡಾಗ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
  • ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸ, ಹಂದಿಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕುರಿಮರಿ).
  • ಬೀನ್ಸ್, ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೀನುಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  • ನೀವು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ.
  • ಹುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಚಾರ್‌ಬ್ರೈಲಿಂಗ್ (ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವುದು) ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ಬೇಯಿಸುವುದು, ಬ್ರೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು, ಬ್ರೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಿ.

ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್: ನಾರು, ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಪಾಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರಗಳು ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಕರ್ನಲ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

SHOULD CANCER PATIENTS AVOID SUGAR RECOVERING FROM CANCER CANCER ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬದುಕುಳಿದವರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳೇನು?:

  1. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  2. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  3. ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಉಪಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದಾದಂತೆಯೇ, ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಕೊಲೊನ್ ಮತ್ತು ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್), ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೊಜ್ಜು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು (ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ) ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಸಹಜ ಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಡಾ.ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಲ್ಲಂತೆಯೇ, ಸಕ್ಕರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು (canned juices), ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೊಜ್ಜು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದಲೇ 7 ರಿಂದ 8 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಕರುಳು ಮತ್ತು ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್), ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ), ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?: ಡಾ.ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು (ಅಡಿಪೋಸ್ ಅಂಗಾಂಶ) ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಉರಿಯೂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೇ?: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ತನ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತವಾಗಿರಲಿ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (ಸಕ್ಕರೆಯ ಒಂದು ರೂಪ) ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಇತರ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಸ್ನಾಯ ಇದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು?:

  1. ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು 70 ರಿಂದ 99 mg/dL ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು HbA1c ಮಟ್ಟವು 5.7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
  2. ಉಪವಾಸದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ (Fasting glucose): ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 70 ರಿಂದ 99 mg/dL.
  3. HbA1c ಮಟ್ಟ: ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 5.7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7.0 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
  4. ಊಟದ ನಂತರದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್: ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ, ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 140 mg/dL ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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