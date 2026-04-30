ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 30, 2026 at 4:58 PM IST
ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಅನ್ನವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕಾರ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಅನೇಕರು ಒಂದು ತುತ್ತು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಕೋಳಿ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿ ಪುಲಾವ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ದಿನದ ಮೂರು ಊಟಗಳಿಗೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅನ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹವು ಅನ್ನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕೆಡಿಯಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಇತರ ಕಾರಣಗೇಳನು? ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಅಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಸ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯೊಂದಿಗೆ - ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅನಿಯಮಿತ ತಿನ್ನುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ (ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು), ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಿಧಾನವೇನು? ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ನವನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಪನೀರ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಹಾರವು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಡ್ಲೈನ್ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಾ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ GI ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್, ಪೋಷಕಾಂಶದ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ GI ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರ್ಗೀಕರಣ:
- ಕಡಿಮೆ GI ಮಟ್ಟ: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಕ್ರಾ, ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್.
- ಮಧ್ಯಮ GI ಮಟ್ಟ: ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅನಾನಸ್, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಓಟ್ಸ್.
- ಹೆಚ್ಚಿನ GI ಮಟ್ಟ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್.
ಸೇವಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?: ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಾಂಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇವಿಸುವ ಅನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು ಅದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
