ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 9, 2026 at 2:07 PM IST
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಲನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ, ಅದರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಟ್ಟವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ದೇಹದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ & ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಗೆಣಸನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗೆಣಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ?: ಬಹುತೇಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬು, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 'ಒಳ್ಳೆಯದು' ಇಲ್ಲವೇ 'ಕೆಟ್ಟದು' ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು?: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಊಟದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸಿ: ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ: ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮಸೂರ ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಿರಿ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆ, ಕ್ರೀಮ್, ಚೀಸ್ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.
ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವೇಫರ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಮೋಸಾಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರದು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ?: ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಧುಮೇಹ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹುರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ಥಿರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
- ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
- ಊಟದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?
- ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಆತಂಕ & ಒತ್ತಡದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ನೋಡಿ
- ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?; ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
- ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂದಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ; ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇ 271 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ