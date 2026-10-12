ಶೇಂಗಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : October 12, 2026 at 10:31 PM IST
ಹಲವು ಜನರು ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಕಡೆಲೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭರಿತ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆಯು ರಕ್ತದ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ('ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಸ್ಟಡಿ') ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ, ಶೇಂಗಾ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ 63 ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರು, ಇದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಂಗಾ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫೈಬರ್, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು HDL (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ HDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವೃದ್ಧಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದೆ. 'ನರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ'ನಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ದತ್ತಾಂಶವು, ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಬೆಣ್ಣೆಯ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶೇಂಗಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಶೇಂಗಾವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪೂರಕ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://idw-online.de/en/news878760
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916526003369?via%3Dihub
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ; ತಜ್ಞರ ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
- ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ನೋವು: ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ
- 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ: ಸಂಶೋಧನೆ