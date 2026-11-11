ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದೇ? ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ
ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಸಿವು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
Published : November 11, 2026 at 7:35 PM IST
ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತರರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ತೀರಾ ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ಒರೆಗಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವು 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.36ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್' ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಶೇ.28 ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: 'ಒರೆಗಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 2,00,000 ಜನರ ಮೇಲೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಯಕೃತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ'ದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಹೊರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡಲು, ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬಹುದು, ಸಂಗೀತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಗಬಹುದು, ಪ್ರತಿದಿನ 7ರಿಂದ 8ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಓಟ್ಸ್ನಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4425165/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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