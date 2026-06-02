ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗುವುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 2, 2026 at 1:17 PM IST
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಿರಿಯರಲ್ಲೂ ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹರೆಯದವರಲ್ಲೂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ?: ಖರ್ಜೂರ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಖರ್ಜೂರವು ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಹಣ್ಣು ಖರ್ಜೂರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖರ್ಜೂರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
- ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು.
- 100 ಗ್ರಾಂ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ 8 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಕರಗದ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2015ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಸತತ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಿತವಾಗಿ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
- ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯ, ಸ್ನಾಯು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ಖನಿಜಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಹಾರಗಳು:
- ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತ ಆಹಾರವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೀನು, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗಸೆಬೀಜಗಳಂತಹ ಒಮೆಗಾ-೩ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಯಾಗಿದೆ.
- ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಹ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಈ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು?: ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ
- ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಒಲಿಗುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿರಬಹುದು; ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
- ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂದಿಯ ಯಕೃತ್ತು, ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿ: ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧನೆ