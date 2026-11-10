ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯದ ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 9:21 PM IST
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಿಳಿ ಅನ್ನದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ಅನೇಕರು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ (ಇವುಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ) ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಅನ್ನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ (resistant starch) ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಪಿಷ್ಟದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರಡೇಶನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು 'ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವಾಡದ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು (ಗಂಜಿ) ಬಸಿದು ತೆಗೆಯುವುದು, ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು). ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರಿದಾಗುವ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದಾದರೂ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸಿದಾಗ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಅಂಜಲಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಊಟವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಮಾತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ, ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟದ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಷ್ಟವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರೋಧಕ ಪಿಷ್ಟದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಣ್ಣಗಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಬೇಳೆ (ದಾಲ್), ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನಿನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ), ಸಕ್ಕರೆ ರಸಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಒತ್ತಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ HbA1c ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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