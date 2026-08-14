ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 14, 2026 at 9:33 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಆತುರದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯುಕೆಯ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸವು ಸರಳ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ 42 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಮೊದಲ ಗುಂಪು: ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಎರಡನೇ ಗುಂಪು: ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಮೂರನೇ ಗುಂಪು: ದೈನಂದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು: ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಡಿಮೆ ಖಿನ್ನತೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸಾಧನವಾದ PHQ-9 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಾಗ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಗುಂಪು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ 27 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಗ್ರಾಹಕರು 2.52 ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾಂತ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ನಾರಿನ ಸೇವನೆ: ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲ: ಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಸ ಉತ್ತಮವೇ?: ಅಧ್ಯಯನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಕೋರ್ಟ್ನಿ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆಲಿವರ್ ಶಾನನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ, ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅದು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2026/05/fruitjuiceresearch/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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