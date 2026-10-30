ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಣಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷ, ಮೋಜನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:33 PM IST
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭಾರವಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆಕಾಶ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಯುನಿಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಅಜಯ್ ದುವಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹದ ಸಹಜ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವೆರಡೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸವಿಯುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಭಾರವಾದ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?: ಹೈಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆ, ಮೈಯಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆವರು ಬರುವುದು ಹಾಗೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅತಿಯಾದ ಊಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾದ ಆಯಾಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?: ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು, ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಳತೆಗೋಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಪಾಲು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಅತಿಯಾದ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಹೈಬಿಪಿ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ.
- ಊಟದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಾಡಿ.
- ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:
- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬೆವರುವುದು
- ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ತೋಳು ಇಲ್ಲವೇ ದವಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುವ ನೋವು.
ಇವು ಕೇವಲ ಅಸಿಡಿಟಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರದಿರಬಹುದು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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