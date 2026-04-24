ETV Bharat / health

ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ, ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು, ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ: ವಿನೋದ್ ಪುದು.

DIABETIC RETINOPATHY SYMPTOMS DIABETIC RETINOPATHY CAUSES DIABETIC RETINOPATHY ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 24, 2026 at 10:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಕಾಯಿಲೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೆ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೇಚರ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಎಂಬುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರವಾದ ರೆಟಿನಾದೊಳಗಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಟ್ರಿಯೋ ರೆಟಿನಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ತಜ್ಞರು, ಮಂಗಳೂರು ರೆಟಿನಾ ಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?

ಡಾ. ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಭಾರತ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಡಯಟ್​ ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

2. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಡಾ. ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಅಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ನರಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್‌ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಎಡೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ (ಪ್ರೋಲಿಫರೇಟಿವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ), ಇನ್ನೊಂದು ನರದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಸಮಸ್ಯೆ (ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲೋಪತಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

3. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನರದ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

4. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಬಹಳ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು.

5. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಒಳಗಾದಂತಹ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕಾಣುವುದು (ಫ್ಲೋಟರ್ಸ್), ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಕಾಗುವುದು, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಶೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು, ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದು ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.

6. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದರ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 3ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (Operation) ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಡೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

9.ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ರೆಟಿನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವಾಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ (ಪೊರೆ) ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಟಿನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

11. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಡಾ.ನಮಿತ್ ಡಿಸೋಜ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

DIABETIC RETINOPATHY SYMPTOMS
DIABETIC RETINOPATHY CAUSES
DIABETIC RETINOPATHY
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
HOW TO PREVENT DIABETIC RETINOPATHY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.