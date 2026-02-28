ETV Bharat / health

ನಿತ್ಯ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಮಗುವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಾಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 28, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನಿಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೆಹಲಿಯ ಶಿಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಮಾಧವಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮಸಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸಾಜ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದು. ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮಸಾಜ್ ಮಗುವಿನ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುವಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ದುರ್ಬಲ ಇಲ್ಲವೇ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಡಾ.ಮಾಧವಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದಿಂಬುಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ತಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದು ಮಗುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ತೆವಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆ?: ಮಸಾಜ್ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೆವಳುವುದು ಅಥವಾ ನಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಮಸಾಜ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತೆವಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಮಾಧವಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: 'ಮಗು ತೆಳ್ಳಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕಾಲುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕಾಲುಗಳು 3ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೇರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಸಾಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಮಾಧವಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು, ಮಗುವನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮಗುವಿನ ಬಾಗಿದ ಕಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಇದು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ತುಂಬಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದು ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Should babies be massaged daily changes does massage bring about Massage for babies and benefits ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿತ್ಯ ಮಸಾಜ್​ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನಾರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶುಗರ್, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಫೈಬರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  2. ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರಿಕೆ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವಲ್​ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು
  4. ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ: ನೂತನ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
  5. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೈ ಶುಗರ್​ ಲೆವಲ್​​ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

SHOULD BABIES BE MASSAGED DAILY
CHANGES DOES MASSAGE BRING ABOUT
MASSAGE FOR BABIES AND BENEFITS
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್​ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
DOES MASSAGE STRENGTHEN BONES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.