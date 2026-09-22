ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ?
ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದೇ? ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Published : September 22, 2026 at 5:51 PM IST
ಹಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇವನೆಯು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಯಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂಶ, ಅದರ ಬೀಜಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯು ಒಂದೇ ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ರವ ಸೇವನೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧ, ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಇತಿಹಾಸ, ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಟೊಮೆಟೊ 'ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳು' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 'ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್' ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನೂ ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಇತರ ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಂಶವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ; ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇವನೆಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇವಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸ್ಟ್ರುವೈಟ್ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?: ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಬೀಜಗಳೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಗಳು ಇರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಭಾಗವು 'ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮುಕ್ತ'ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿ ಟೊಮೆಟೊದಿಂದಲೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಸಾಸ್, ಕೆಚಪ್: ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಯು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಳ ಟೊಮೆಟೊ ಪಲ್ಯ, ಸಾರು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಸ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸೂಪ್ಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊರಹೋಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿದೆಯೇ, ಹಸಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿನಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುವ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಪಾಸ್ತಾ ಸಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರದ ಸರಿಯಾದ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಹಪ್ಪಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊಟದ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸೇರುವ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಮಹತ್ವ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ) ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವವರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಟೊಮೆಟೊ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ?: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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