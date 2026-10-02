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ನಿತ್ಯ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿವರ್ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?; ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BEETROOT HEALTH BENEFITS BEETROOT JUICE BEETROOT JUICE SUPPORTS LIVER ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2026 at 1:37 PM IST

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ಬೀಟ್‌ರೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ನಿರ್ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ವಿಷ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

BEETROOT HEALTH BENEFITS BEETROOT JUICE BEETROOT JUICE SUPPORTS LIVER ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಮೃದ್ಧ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾಲೈನ್‌ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಟಾಲೈನ್‌ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೀಟಾಲೈನ್: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಬೀಟಾಲೈನ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ (NAFLD) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

BEETROOT HEALTH BENEFITS BEETROOT JUICE BEETROOT JUICE SUPPORTS LIVER ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉರಿಯೂತ ತಡೆಯುವ ಗುಣ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉರಿಯೂತ ತಡೆಯುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾಲೈನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವಕೋಶ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

BEETROOT HEALTH BENEFITS BEETROOT JUICE BEETROOT JUICE SUPPORTS LIVER ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಿಣ್ವ ಕಾರ್ಯ: ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಿಣ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ALT (ಅಲನೈನ್ ಅಮಿನೊಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರೇಸ್) ಹಾಗೂ ALP (ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫಟೇಸ್) ಕಿಣ್ವಗಳ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕಿಣ್ವಗಳ ಮಟ್ಟವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್​ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ (ಬೀಟೂರಿಯಾ) ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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