ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
'ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ'ಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 26, 2026 at 6:36 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಮುಜುಗರದ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 'ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ' ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಕಾಣಿಸುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ 80ರಿಂದ 85 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ, ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು.
ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ: ಸ್ತನಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು, ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಂಪಲ್ಗಳು, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ರಾವ, ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಊತದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಭುಜವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಎಡ ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ: ಸ್ಪರ್ಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು) ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ಬೋನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೃಢವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಎಡ ಸ್ತನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಡ ಆರ್ಮ್ಪಿಟ್ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಲ ಸ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಗಿರುವಾಗ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತೋಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ತನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತನಕ್ಕೂ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಊತವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟು ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ತನಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಬಂಧ ತಲುಪಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಊತ, ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮವು ದಪ್ಪ, ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ರಾವ ಇಲ್ಲವೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಜರಿಯದಿರುವುದು, ಮುಜುಗರಪಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು:
- ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಸ್ತನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಊತ.
- ಸ್ತನದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ.
- ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು, ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿಯುವುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/how-to-check-your-breasts-or-chest/
- https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/3990-breast-self-exam
- https://applications.emro.who.int/dsaf/dsa696.pdf
- https://www.cdc.gov/breast-cancer/symptoms/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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