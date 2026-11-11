ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?: ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರು ಪ್ರತಿಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ರಕ್ತದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
Published : November 11, 2026 at 2:10 PM IST
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಹೀಗೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಕ್ತವು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಚಯಾಪಚಯ ಕಾರಣಗನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಘಟಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೋಗಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1C ನಿಂದ 6C ವರೆಗಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶೀತಲೀಕರಣ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸುವ ಸಂರಕ್ಷಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ CPDA-1, SAGM) ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 35ರಿಂದ 42 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವ ATP ಮಟ್ಟವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣಜಾಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ '2,3-DPG' ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ನಮ್ಯತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ, 42 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಕ್ತವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು: ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ 20C ರಿಂದ 24C ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಮಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಷ್ಟು: ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, -18C ರಿಂದ -30C ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಘನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಘನೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು (ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು) ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ತವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಕೋಶಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು, ರೋಗಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖಾತರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ರಕ್ತನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಖರಣಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮಿತಿಯಿರುವುದೇಕೆ?: ರಕ್ತವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಔಷಧವಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವಂತ, ಜೈವಿಕ ದ್ರವವಾಗಿದೆ. ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ರಕ್ತದೊಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ, ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಕ ದ್ರಾವಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತದಾನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?: ರಕ್ತವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಒಮ್ಮೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು, ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಾಜಾ ರಕ್ತ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ರಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಕ್ತವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದಾನಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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