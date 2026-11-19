ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಹಾನಿ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 19, 2026 at 5:26 PM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹವವರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯು ದೈನಂದಿನ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು, ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಊತ ಕಾಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು, ಕಾಲುಗಳ ನಿರಂತರ ಊತ, ಮುಖ್ಯ ದೇಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತೊಂದರೆ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್: ಕಾಲಿನ ನಿರಂತರ ಊತಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಔಷಧಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನ ಪಾತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರಿನ ಧಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಊತವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಳಸಿದ ರಕ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಎರಡು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕಿರು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಕವಾಟಗಳು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕವಾಟಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಗ್ಗಿದರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು CVI ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದ ಶೇಖರಣೆಯು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ರವವು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೆಲ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರೆ ಮಿತಿ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ: ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕವಾಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಸಿರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಎತ್ತುವಿಕೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ದ್ರವವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್, ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾದದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯ ಉಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 'ವೆನಸ್ ಸ್ಟೆಂಟ್' ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತನಾಳ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ವೂಂಡ್ ಕೇರ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳು ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳ ನಾಳೀಯ ರಚನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸರಳ, ನೋವುರಹಿತ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಊತದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಟಿಲದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಊತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಊದಿಕೊಂಡ ಪಾದಗಳು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು, ಆಯಾಸದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ದೇಹದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮಯೋಚಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಾದಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಾದಗಳ ಊತವು ಸರಳವಾದ ನೀರಿನ ಧಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಕೋಚನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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