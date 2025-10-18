ETV Bharat / health

ನೀವು ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ಕಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ನೋಡಿ.

SIDE EFFECTS OF A C ON HEALTH HOW TO AVOID A C SIDE EFFECTS AIR CONDITIONER SIDE EFFECTS ಎಸಿY ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 18, 2025 at 6:42 PM IST

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಸಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)

ಕಣ್ಣು ಉರಿ, ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದು, ಕೀವು ಬರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸಿಗಳ ಶೀತವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. annallergy.org ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ತುರಿಕೆ, ಒಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?:

ಒಣ ಚರ್ಮ: ಎಸಿಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಚರ್ಮವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಎಸಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಸಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಧೂಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಸ್ತಮಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಎಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಾಗ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೀಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಸಿಯ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಂಧಿವಾತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ (Getty Images)

ಆಲಸ್ಯ, ಆಯಾಸ: ಎಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆಲಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ತಲೆನೋವು, ಸೈನಸ್: ಎಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ತಂಪಾದ, ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯು ಸೈನಸ್ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ವಾತಾಯನ ಕೊರತೆ: ಮುಚ್ಚಿದ ಎಸಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ದಣಿದ ಅನುಭವವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಎಸಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ nih.gov ಅಧ್ಯಯನವು ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಬೇಕು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭ: ಒಣ ಕಣ್ಣಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

