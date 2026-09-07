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ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ (Sitting risks) ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

Effects on back and neck Working while sitting in one place Effects of five minute break ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 7, 2026 at 4:54 PM IST

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ಕೆಲವು ಜನರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳು, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ, ಸಣ್ಣ ಚಲನೆಯ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು, ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು (Long Time Sitting) ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Effects on back and neck Working while sitting in one place Effects of five minute break ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ, ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಭುಜದ ನೋವು (Shoulder pain) ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ, ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ, ದಿನವಿಡೀ ಚಲನೆಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿವೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಸ್ನಾಯು ಆಯಾಸ (Muscle fatigue) ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

Effects on back and neck Working while sitting in one place Effects of five minute break ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ: ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೌಸ್ ಹಾಗೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಭುಜಗಳು, ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ (Correct sitting posture) ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭುಜಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊಣಕೈಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮೌಸ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಲುಪುವ ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಕೀಲುಗಳು ವಿವಿಧ ಚಲನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ, ಬಾಗಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಚಲನೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ (Lack of movement) ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ, ಆತನ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

Effects on back and neck Working while sitting in one place Effects of five minute break ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಐದು ನಿಮಿಷದ ವಾಕಿಂಗ್​ ವಿರಾಮದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ: ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್​ ವಿರಾಮ (Walking break)ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯುವುದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಲಘುವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್​ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆಯುವುದು (Walking Benefits) ಉತ್ತಮ.

Effects on back and neck Working while sitting in one place Effects of five minute break ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುವುದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ ವಿರಾಮಗಳು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು (Increasing muscle efficiency) ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

EFFECTS ON BACK AND NECK
WORKING WHILE SITTING IN ONE PLACE
EFFECTS OF FIVE MINUTE BREAK
ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಪರಿಣಾಮ
LONG TIME SITTING EFFECTS

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