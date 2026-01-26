ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಯೋಟಿನ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಜತೆಗೆ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 4:24 PM IST
ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು, ದುಬಾರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಕಳೆಗುಂದಿದ ಮುಖ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಗುರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಫಿಶ್: ಸಾರ್ಡೀನ್, ಸಾಲ್ಮನ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ನಂತಹ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್, ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಟ್ಸ್: ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹಾಗೂ ಬಯೋಟಿನ್ ಅಧಿಕ. ಬಯೋಟಿನ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉಗುರುಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್: ಎ ರಿವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅವಕಾಡೊ: ಅವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಇ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಡೊ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಕಾಡೊದಂತಹ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೆಣಸು: ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್- ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕೋಶ ನವೀಕರಣ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು NCBI ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು: ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಪ್ಪುಮೀನು (Oysters): ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸತುವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚಿಪ್ಪುಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸತುವು ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ: ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂದಲು, ಉಗುರುಗಳು 'ಕೆರಾಟಿನ್' ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋಟಿನ್ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಯೋಟಿನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು: ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಟೊಮೆಟೊಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
