ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು
ನಿದ್ರೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 30, 2025 at 6:00 AM IST
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು, ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ 1/3ರಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ವಯಸ್ಕರು ರಾತ್ರಿ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾದಕತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಬಳಿಕ ಅದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕು?: ಅನೇಕರು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರಲು ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ: ಕೆಲವರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವ ಬದಲು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಎದ್ದು, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಮಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸ್ಲೀಪ್ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೆ, ನಿದ್ರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.