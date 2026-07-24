ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕೇ? ಸಂತೋಷದ ಬಾಳಿಗೆ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪಾಲಿಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : July 24, 2026 at 4:55 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೃತ್ಯ, ಕ್ರೀಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹಲವಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಔಷಧ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಡಿನ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ: ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇದರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ: ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ದುಃಖವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಂಬುವ ಜನರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲ, ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೃಹತ್ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ನೀವು NGOಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಿ: ಸದೃಢ ದೇಹವು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಆಯಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ದುರಾಸೆ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ದುಂದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರಾಸೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು: ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜನರು ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವರ್ತಮಾನದ ಕ್ಷಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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