ಪ್ರತಿದಿನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
Is Lipstick Harmful To Health: ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 28, 2025 at 9:00 AM IST
Is Lipstick Harmful To Health: ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಸೀಸದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?:
ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್: ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ತುಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸೀಸ್: ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೋಮಿಯಂ: ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ: ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನುಂಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವು: ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಿಧ ತುಟಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಇದು ಸೀಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಸೀಸ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಸೇವನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಕೆಲವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಲೋಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ: ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲವೇ ನಾನ್-ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಹಾನಿಕಾರಕ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿತಿವಾಗಿ ಬಳಸಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೇನು?: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಕೋಕೋ ಬಟರ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.