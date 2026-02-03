ETV Bharat / health

ನೀವು ಊಟೋಪಹಾರದ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ

ಬಹುತೇಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ?

By ETV Bharat Health Team

Published : February 3, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
ಉಪಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗಿಯುವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ತೇಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ (ತೇಗುವಿಕೆ ಮತ್ತ ಬರ್ಪಿಂಗ್) ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ.

ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮೆದುಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೌನವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮೌನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾಲಾರಸದ ಹರಿವು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಆಹಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿರಬಾರದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿದು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡನ್ನು ಅಗಿಯಿರಿ. ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಯ ರಸ, ಅಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

