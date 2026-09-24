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ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೇ ಪದೇ ಪದೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?: ಈ ಅಂಗದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಚೀಟಿ (ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್) ಇಲ್ಲದೇ, ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು 'ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್' (CDSCO) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2026 at 7:45 PM IST

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ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ನೋವು, ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಲೆನೋವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೇ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವವಲ್ಲದ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಔಷಧಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (CDSCO) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

CDSCO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, 'ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' (ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಾಣುಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುವಿಕೆ) ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು CDSCO ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 'ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್' (ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ನಿಯಮಗಳು) ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 'ನಾನ್-ಸ್ಟೆರೊಯ್ಡಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್' (NSAIDs) ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಔಷಧಾಲಯ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ CDSCO ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಉಳಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಈಗಾಗಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೇನು?: ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ. ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ (ಡೋಸ್) ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೋಗಾಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

ಔಷಧಾಲಯದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವು: ವೈದ್ಯರ ಮಾನ್ಯವಾದ ಚೀಟಿ (ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್) ಇಲ್ಲದೆ, 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H' ಮತ್ತು 'ಶೆಡ್ಯೂಲ್ H1' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.

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CDSCO GUIDELINES
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PAIN KILLERS LINKS KIDNEY DAMAGE
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