ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಗಮನವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಟ್ಟಂತೆ. ಉರಿ ಸಹಿತ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವು ನರಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನರಮಂಡಲವು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬೆನ್ನುನೋವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಬೆನ್ನು ನೋವು ನರಮಂಡಲವು ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳು ಆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ದದ್ದು ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಳು ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ನೋವುಗಳಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸಿವಿಯೇ?: ಬೆನ್ನುನೋವು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೇಖೀಯ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಶಿಂಗಲ್ಸ್ (ಸರ್ಪಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ಪಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಸ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೀಲುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉರಿಯೂತದ, ಸುಡುವ ನೋವಿನಂತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲುಗಳ ಅವನತಿ: ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೀಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶವಾದ ಕಾರ್ಟಿಲೆಜ್ ಸವೆಯುವುದನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕೀಲುಗಳ ಅವನತಿಯು ನರಗಳ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಡುವ, ಉರಿಯೂತದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಲನೆಯ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಕೀಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು NIH ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನರಗಳ ಉರಿಯೂತ: ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅರಾಕ್ನಾಯಿಡಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪರೂಪದ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನೋ ಇರಿತ ಅಥವಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಾಕ್ನಾಯಿಡಿಟಿಸ್ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪೊರೆಗಳೊಳಗೆ ಜೇಡರ ಬಲೆ ತರಹದ ಗಾಯದ ಅಂಗಾಂಶವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಸುತ್ತಲಿನ ನರಗಳ ಉರಿಯೂತ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಗಾಯಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನರಗಳ ಸಂಕೋಚನ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈರಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ಇದರ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅರಾಕ್ನಾಯಿಡೈಟಿಸ್ ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಳ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೈನ್ಸ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾರಿದಾಗ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನೋವು ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ನೋವು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ದದ್ದುಗಳು, ಜ್ವರದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋವು ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಖ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಲಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳಂತಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
