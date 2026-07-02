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ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ?: ದೊಡ್ಡ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ಬರುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವೇ?

ನೀವು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Snoring increases heart disease What are the causes of loud snoring How to prevent snoring
ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 2, 2026 at 3:38 PM IST

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ಬಹುತೇಕರು ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಗೊರಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲುವ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತಹ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Snoring increases heart disease What are the causes of loud snoring How to prevent snoring
ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೊರಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೇ?: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆಯ ಸದ್ದು ಬರುವ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು, ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊರಕೆಯಾಗಿರದೇ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ (OSA)ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Snoring increases heart disease What are the causes of loud snoring How to prevent snoring
ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?:

ಅಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ: ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆಲಸ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಆಯಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ದೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನಿದ್ರಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು: ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಗೊರಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೇಹವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Snoring increases heart disease What are the causes of loud snoring How to prevent snoring
ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:

  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
  • ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ನೀವು ಜೋರಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ:

  1. ಉಸಿರಾಟವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಂತೆ ಅನಿಸುವುದು.
  2. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಂವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
  3. ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
  4. ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ಗೊರಕೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದ್ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
SNORING INCREASES HEART DISEASE
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