ಊಟದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಬಳಿಕ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 6:08 AM IST
ಊಟದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಊಟದ ಬಳಿಕ ವಾಕಿಂಗ್: ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆಯುರಿ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಊಟದ ಬಳಿಕ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರು ಉಬ್ಬುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಗಿತದ ಸಂವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಊಟದ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ಬಳಿಕ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಊಟದ ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಊಟದ ನಂತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ (10 ನಿಮಿಷಗಳು) ನಡೆಯುವುದು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ (ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು) ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇಚರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯುವುದು ದೇಹವು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಊಟದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಊಟದ ನಂತರ ಈ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಡೆಯುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಡೆಯುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸುಲಭ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಊಟದ ನಂತರ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವೆನಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ನೀವು ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ಊಟದ ನಂತರ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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