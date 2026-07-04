ನಿತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊತ್ತೀರಾ?: ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ಜನರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 9:08 AM IST
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಓದಲು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರುಪದ್ರವ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾರ್ಥಾಂಪ್ಟನ್ಶೈರ್ನ ಕೆಟ್ಟರಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಾ.ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗುದನಾಳ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ಗುದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ (ಪೈಲ್ಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ತುರಿಕೆ, ಊತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಕರುಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲ: ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಗುದನಾಳದ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುದನಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?: ಡಾ. ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮಲಬದ್ಧತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಮಯದ ಜಾಡು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ನಿತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಕು?: ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮಾನದಂಡವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ನೀವು ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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