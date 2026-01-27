ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತೀರಾ?. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ?
Published : January 27, 2026 at 2:53 PM IST
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೀಗ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬೇಕು.
ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಮೋಜು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಮೆದುಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುದನಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ: ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಗುದನಾಳದ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನೋಡುವಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಂಗಿಯು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುವವರು ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ: ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇ-ಕೋಲಿಯಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರೂ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಜಠರಗರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಶೌಚಾಲಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಾರದು.
- ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಬೇಗನೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಭೇದಿ, ಅತಿಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: 2050ಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- 'ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ'
- ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ, ಕೂದಲು, ಉಗುರು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
- ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?