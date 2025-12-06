ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೋಜನ ಸವಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯರು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಭೋಜನ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೋಜನ ಸವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ದೂರ: ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ: ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ: ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೋಜನ ಸವಿಯುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೋಜಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದಿನದ ಆಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿ: ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
