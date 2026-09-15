ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ: ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 15, 2026 at 5:51 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ (Intermittent Fasting) ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮವೇ? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ (Intermittent Fasting) ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಇರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿವಿಧ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ (Intermittent Fasting) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸದಿಂದ ತಲೆನೋವು: ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಲೆನೋವು (Headache) ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೀವ್ರತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸೌಮ್ಯವಾದ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಉಪವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ 'ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ' ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು 'ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ' (ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಬಾರದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
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