ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಮಾತು ಕೇಳಿ
ಕೆಲವರು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ನೋಡೋಣ.
Published : May 8, 2026 at 2:45 PM IST
ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಚಹಾದ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಹಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?:
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಚಹಾವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸವಕಳಿ: ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಚಹಾದ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ರುಚಿ & ಸುವಾಸನೆಯ ಕ್ಷೀಣತೆ: ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಚಹಾವು ಕಹಿ ಮತ್ತು ಹಳಸಿದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಠರದ ಲೋಳೆಪೊರೆ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜಠರದುರಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಆಮ್ಲದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ವಾಕರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತು ದುರ್ಬಲ: ಯಕೃತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಜಾ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಜಾ ಅಲ್ಲದ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ: ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಬಳಿಸಿದ ಚಹಾವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಚಹಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಾರದು.
- ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಚಹಾದ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
