ಊಟದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೀರಾ?: ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ!
ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಕಾಣಿಸುವುದು 'ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್'ನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
Published : September 18, 2026 at 3:00 PM IST
ಹಲವರು ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಖಾರವಾದ, ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮನ್ಯ. ಈ ತೊಂದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ಊಟದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಸಾರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರದೇ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತಿಳಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (Irritable Bowel Syndrome - IBS) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತ, ಹುಣ್ಣುಗಳು, ಕರುಳಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿಯಂತಹ ಗೋಚರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. IBS ಅನ್ನು ಕರುಳು, ಮೆದುಳಿನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದರೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ, ಸಂವೇದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಹಿತಕರವಾದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?:
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯು ನರಮಂಡಲದ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳು- ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ: ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹಿಗ್ಗಿದಾಗ, ಹೊಸ ಆಹಾರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಮೆದುಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಬರುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕರುಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುವುದು: ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು (ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್) ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮಲ ಇಲ್ಲವೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.
IBS ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, IBS ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಕೋಲಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್' (ಜಠರ ಕರುಳಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕರುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕೋಚನಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
IBSನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿವುದು ಯಾವಾಗ?: ಊಟದ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ತುರ್ತು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ IBS ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. IBS ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
IBS ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಮಲದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇರಿಟಬಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು:
IBS-D: ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾನೆ.
IBS-C: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಪ್ರಧಾನ ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಲ, ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
IBS-M: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದ ಪರ್ಯಾಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತ, ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅತಿಯಾದ ವಾಯು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಲದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರವೂ ಕರುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರದೇ ಇರುವ ನಿರಂತರ ಭಾವನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ರೋಗಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ನಂತರದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಂಶಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚೋದನೆ: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಖಾರದ ಆಹಾರಗಳು, ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನವು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಅತಿಯಾದ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಆಹಾರ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು, ರೋಗಿಗಳು ಆಹಾರ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಏನು ಸೇವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಮೆದುಳು- ಕರುಳಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವು IBS ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. IBS ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಊಟದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ತುರ್ತು ಭಾವನೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೆಲ್ಲ IBS ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು. ಇತರ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬರುವುದು.
- ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
- ನಿರಂತರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸುವುದು.
- ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಅತಿಸಾರ.
- ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಗಂಭೀರ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ.
IBS ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಅವಧಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೌವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?: IBS ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: IBS ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಔಷಧಗಳು: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನ, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತಿಸಾರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬುದು ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534810/
- https://www.mdpi.com/2077-0383/12/7/2558
- https://academic.oup.com/jcag/article/6/6/219/7286544
- https://www.researchgate.net/publication/365449724_Symptoms_of_Irritable_Bowel_Syndrome_IBS_Dietary_Habits_and_Stress_in_Working_Women
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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