ETV Bharat / health

ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್​ ಶಾರ್ಪ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಐದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್

ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಮನಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

TIPS TO MAKE YOUR BRAIN SMARTER SUPER SHARP BRAIN GOOD FOOD FOR THE BRAIN ಮೆದುಳಿನ ಸೂಪರ್ ಶಾರ್ಪ್​ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್​ ಶಾರ್ಪ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 7:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯೋಚಿಸುವುದು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೆದುಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚುರುಕಾಗಿಡಲು ಗಮನ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೆದುಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ: ಒಮೆಗಾ-3 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಆಹಾರಗಳಾದ ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್, ಸಾಲ್ಮನ್, ಸಾರ್ಡೀನ್ ಮೀನುಗಳು, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆಬೀಜ, ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಆಹಾರಗಳು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು: ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ನಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮೀಸಲಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಿತ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್‌ನಂತಹ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಅನುಕರಣೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮೆದುಳು ಸದೃಢ: ನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನವು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಹಾಗು ಡೋಪಮೈನ್‌ನಂತಹ ನರಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 7ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಫೀನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್: ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೇ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TIPS TO MAKE YOUR BRAIN SMARTER
SUPER SHARP BRAIN
GOOD FOOD FOR THE BRAIN
ಮೆದುಳಿನ ಸೂಪರ್ ಶಾರ್ಪ್​ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್
SUPER SHARP BRAIN TIPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.