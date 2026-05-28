ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ದೂರವಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿಸಲು ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 28, 2026 at 5:23 PM IST

ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಂಸಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ನೀವು 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ ಸಹ - ಸ್ಮರಣೆ, ​​ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದು ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆದುಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಮೆದುಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

  1. ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
  4. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಳು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಿಶರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾದ ಹೃದ್ರೋಗ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಹರಿಸುವ, ಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ? ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವುದು ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಗುರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಗಣನೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಜಡವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೇವಲ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 7,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಮೆದುಳು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:

  • ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ
  • ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು
  • ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
  • ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು? ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಕೀಲು ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಡಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

