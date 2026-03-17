ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕೇ? ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಮಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?
ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 17, 2026 at 9:03 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಂದು 10,000 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹಿಣಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಸುವಂತಿದೆ. ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುವಾಗ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಾರದು.
ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಡಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಪರಿಸರ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು, ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಡಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 5ರಿಂದ 7 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?:
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: ನಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಖವು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ದಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸಂಜೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ, ಸಂಜೆ ಸಮಯ - ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.
- ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು: ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ (UV) ವಿಕಿರಣವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರ ನಡುವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಚರಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು: ತಕ್ಷಣವೇ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿದಿನ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು 60 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗಂಟೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡಿಗೆಗೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್:
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಬೇಕು: ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸರಳ ನೀರಿನ ಬದಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಭರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಲವಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.
ಕಾಫಿ, ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಪು, ರಕ್ಷಣೆ: ತೆಳುವಾದ, ಸಡಿಲವಾದ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಈ ಉಡುಪುಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖ ಧಾರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಛತ್ರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಗಲವಾದ ಅಂಚುಳ್ಳ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ನೆರಳಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು: ತೆರೆದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಬದಲಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು: ನೀವು ನಡೆಯುವಾಗ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
