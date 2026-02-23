ಯಾರು ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಯಾರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ
ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿಯು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 23, 2026 at 5:39 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಥೆರಪಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಹೀರುವಿಕೆ) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಥೆರಪಿಯು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸಲು ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಥೆರಪಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ನ ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಬಿದ್ ಅವರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ? ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಎಂಬುದು ಪರ್ಯಾಯ ಔಷಧದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಣೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಆಳವಾದ ಅಂಗಾಂಶ ಮಸಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಜು, ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ.
- ಮೊದಲ ವಿಧಾನ ಡ್ರೈ ಕಪ್ಪಿಂಗ್: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ನೊಳಗಿನ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನ ವೆಟ್ ಕಪ್ಪಿಂಗ್: ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಛೇದನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಡ್ರೈ ಕಪ್ಪಿಂಗ್' ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 2018ರ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗೊತ್ತೇ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು NIH ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರು) ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಶೀತಗಳಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಥೆರಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ:
- ಸಂಧಿವಾತ, ಫೈಬ್ರೊಮ್ಯಾಲ್ಗಿಯ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು.
- ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು.
ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿನ 2015ರ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಮೊಡವೆ, ಹರ್ಪಿಸ್ ಜೋಸ್ಟರ್, ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
