ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಲು ದಾನಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

DONATE SPERM HOW MUCH MONEY A SPERM DONOR GETS SPERM ವೀರ್ಯ ದಾನ
ವೀರ್ಯ ದಾನ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 15, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
ವೀರ್ಯ ದಾನವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು.

ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಲಿಂಗ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ವೀರ್ಯ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಲು, ದಾನಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ದಾನಿಯ ವಯಸ್ಸು, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡುವವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?: 18ರಿಂದ 39 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೀರ್ಯ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವೈದ್ಯರು ದಾನಿಯು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವೀರ್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಲನಶೀಲತೆ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡಿದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ದ್ರವ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀರ್ಯ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಈ ಹಣವು ಕ್ಲಿನಿಕ್, ದಾನಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಾನಕ್ಕೆ 500ರಿಂದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಪಾವತಿಯು ದಾನಿಗಳ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವೀರ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?: ವೀರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ, ವೀರ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 8,000ರಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ದಾನಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವೀರ್ಯ ದಾನದ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ದಾನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?: ವೀರ್ಯ ದಾನವನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ವೀರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ART (ನೆರವಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ, ದಾನಿ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಲು ವೀರ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

