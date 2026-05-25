ಯಾವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ? ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್
ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 25, 2026 at 12:36 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಸದ್ಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ?. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ವರ್ತಿಕಾ ವಿಶ್ವಾನಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವೆ ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) ಎನ್ನವುದು ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶಾಪರ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. USDA ಪರೀಕ್ಷಾ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕ ಉಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು & ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳು & ತರಕಾರಿಗಳಿವು: ಪಾಲಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಕೇಲ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪೀಚ್, ಚೆರ್ರಿ, ನೆಕ್ಟರಿನ್, ಸೇಬು, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿಗಳು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪೇರಳೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳು 203 ವಿಭಿನ್ನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು & ತರಕಾರಿಗಳು: ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರದಿಯು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 'ಕ್ಲೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ 15 ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಅವಶೇಷ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾನಸ್, ಸಿಹಿ ಕಾರ್ನ್, ಆವಕಾಡೊ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಶತಾವರಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಹೂಕೋಸು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮಾವು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಅಣಬೆಗಳು ಹಾಗು ಕಿವಿ ಸೇರಿವೆ.
ವೈದ್ಯರ ಮಾತು: ಡರ್ಟಿ ಡಜನ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ವರ್ತಿಕಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಉಳಿದಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಂತರ, ಹರಿಯುವ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಕಾಲು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು 4 ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
